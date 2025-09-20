世界が注目するアニメーション監督、朴性厚氏が手掛けるオリジナルアニメ『BULLET/BULLET（バレット/バレット）』 がディズニープラススターで独占配信中＆再編集版前後編が劇場にて上映中！本作で重要なキャラクター「バレル」を演じる古川慎さんのインタビューをお届けします。奪われたお宝を取り返す“盗み屋”--うっかり盗んだのは『世界の秘密』!?底辺（ルビ：ジャンク）ども、ポップに世界を変えろ！世界が注目するアニ