◇陸上世界選手権東京大会第8日男子400メートルリレー（2025年9月20日国立競技場）男子400メートルリレー予選が行われ、ジャマイカや南アフリカなど強豪国が予選で姿を消す波乱に見舞われた。予選1組に出場したジャマイカ。100メートルで金、銀メダルを獲得し優勝候補に挙げられていたが、アンカーにバトンが渡らず、途中棄権となった。同2組では、パリ五輪銀メダルの南アフリカが1走と2走、パリ五輪銅メダルの英