浦和―鹿島前半、先制ゴールを決め、雄たけびを上げる鹿島・鈴木＝埼玉スタジアム明治安田J1第30節最終日（20日・埼玉スタジアムほか＝8試合）鹿島は1―0で浦和を下し、勝ち点58で首位に立った。前半に鈴木が先制し、GK早川らを中心にリードを守った。京都は清水に0―1で敗れ、同55から伸ばせず2位に後退した。柏はC大阪と1―1で引き分けて同55で並び、得失点差の3位。川崎はFC東京に0―1で屈し、名古屋は湘南に3―1で快勝し