気象台は、午後9時31分に、高潮警報を別海町、標津町に発表しました。また洪水警報を釧路市音別に発表しました。【警報エリアを確認】【高潮警報】北海道・別海町、標津町に発表 20日21:31時点釧路地方では、河川の増水に警戒してください。根室、釧路地方では、暴風に警戒してください。根室地方では、高潮に警戒してください。避難が必要となる危険な状況となっています。【警戒レベル4相当】早めの避難を心がけるとともに、市町