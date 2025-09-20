「阪神１−４ＤｅＮＡ」（２０日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手が、阪神ファンに感謝した。この日は自身の２８歳の誕生日。プレーボール直前、１番打者の蝦名が打席に入るやいなや、左翼席一角のベイ党から「ハッピーバースデー」の曲が贈られた。すると、スタンドの大多数を占める虎党たちも自然と反応し、手拍子で祝福。スタンド３６０度から万雷の拍手が注がれた。敵味方関係ない温かい雰囲気に包まれ、蝦名は「