気象台は、午後9時28分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を千歳市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を恵庭市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・千歳市に発表 20日21:28時点石狩地方では、21日明け方まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■千歳市□大雨警報【発表】・土砂災害21日明け方にかけて警戒・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■