【J2第30節】(駅スタ)鳥栖 4-2(前半1-1)熊本<得点者>[鳥]酒井宣福(27分)、新川志音2(69分、84分)、西川潤(77分)[熊]三島頌平(42分)、阿部海斗(90分+1)<警告>[鳥]松本凪生(73分)、山田寛人(90分+4)[熊]李泰河(50分)観衆:12,641人主審:岡部拓人