【J2第30節】(クラド)大分 1-0(前半1-0)山口<得点者>[大]グレイソン(11分)<警告>[大]デルラン(38分)、池田廉(38分)、天笠泰輝(45分+2)、三竿雄斗(72分)[山]磯谷駿(9分)、喜岡佳太(46分)、古川大悟(84分)、中山元気(80分)観衆:17,087人主審:先立圭吾