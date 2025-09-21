【J1第30節】(U等々力)川崎F 0-1(前半0-1)FC東京<得点者>[F]遠藤渓太(23分)<警告>[川]マルシーニョ(75分)[F]土肥幹太(59分)観衆:22,338人主審:Faisal Alblwi└FC東京が“多摩川クラシコ”制す! 遠藤渓太のヘッド弾で2連勝…川崎Fの後半AT同点弾は“幻”に終わる