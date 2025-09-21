【J1第30節】(サンガS)京都 0-1(前半0-0)清水<得点者>[清]矢島慎也(75分)<警告>[京]鈴木義宜(43分)[清]住吉ジェラニレショーン(27分)、蓮川壮大(85分)観衆:19,056人主審:長峯滉希└首位・京都が11試合ぶり黒星…清水がMF矢島慎也弾で完封勝利