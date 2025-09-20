【J3第28節】(カンセキ)栃木SC 4-1(前半3-0)琉球<得点者>[栃]中野克哉2(4分、65分)、太田龍之介(12分)、五十嵐太陽(23分)[琉]岩本翔(53分)<警告>[栃]ディアマンカ・センゴール・チェク(89分)、内田航平(90分+5)[琉]鈴木順也(25分)、菊地脩太(57分)主審:國吉真吾