[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]J1リーグは20日、第30節を各地で行い、埼玉スタジアム2002で浦和レッズと鹿島アントラーズが対戦した。今季最多53301人の大観衆が詰めかけたチケット完売の一戦。前半14分、FW鈴木優磨が浦和のミスを逃さず決めた先制ゴールが決勝点となり、鹿島が1-0で勝利した。今節は首位の京都が清水に敗れたため、鹿島は首位に浮上した。2022年から過去7試合連続で引き分けが続いていた名門対決。ホー