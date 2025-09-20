【J1第30節】(埼玉)浦和 0-1(前半0-1)鹿島<得点者>[鹿]鈴木優磨(14分)<警告>[浦]マリウス・ホイブラーテン(76分)[鹿]キム・テヒョン(55分)観衆:53,301人主審:福島孝一郎├浦和のミス逃さず、耐えた鹿島が首位再浮上! 鬼木監督「自分たちらしく戦い抜いてくれた」└鈴木優磨が吼えた!浦和のミス逃さず千金弾! 鹿島、7戦ドロー続いた名門対決制して首位浮上