[9.20 J1第30節 京都 0-1 清水 サンガS]J1は20日、各地で第30節を開催した。首位で今節を迎えた京都サンガF.C.は清水エスパルスと対戦し、0-1で敗戦。5月25日の東京ヴェルディ戦(●0-1)以来リーグ戦11試合ぶりの黒星となった。清水は前半7分、左サイドからの折り返しにFW高橋利樹が反応。DF佐藤響と競り合ったところで倒れると当初はノーファウルの判定だったが、VARの介入を経てPKを獲得した。ところが高橋が自ら蹴ったPKはク