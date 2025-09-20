【J1第30節】(日産ス)横浜FM 2-0(前半2-0)福岡<得点者>[横]ディーン・デイビッド(20分)、角田涼太朗(42分)<警告>[横]井上健太(69分)[福]シャハブ・ザヘディ(26分)、湯澤聖人(63分)、ナッシム・ベン・カリファ(83分)観衆:21,840人主審:笠原寛貴└横浜FMが福岡を下して残留圏キープ! J・クルークスのアシストからD・デイビッド&角田涼太朗がゴール