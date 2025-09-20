[9.20 J1第30節 横浜FM 2-0 福岡 日産ス]J1第30節が20日に行われ、17位横浜F・マリノスは本拠地で12位アビスパ福岡に2-0で勝利した。4試合ぶりの白星を挙げ、連敗を2でストップ。残留圏内の17位をキープした。横浜FMは前半21分に先制。DF加藤蓮からのロングボールをFWディーン・デイビッドが頭でペナルティエリア右に流すと、MFジョルディ・クルークスがワンタッチで折り返し、D・デイビッドが右足で押し込んだ。前半42分に