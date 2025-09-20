【J3第28節】(Axis)鳥取 3-1(前半0-0)群馬<得点者>[鳥]富樫佑太(46分)、普光院誠2(55分、59分)[群]青木翔大(84分)<警告>[鳥]東條敦輝(73分)[群]小柳達司(54分)、河田篤秀(61分)主審:安川公規