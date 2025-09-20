【J2第30節】(NACK)大宮 2-3(前半2-1)今治<得点者>[大]泉柊椰(18分)、カプリーニ(21分)[今]ヴィニシウス・ディニス(8分)、梶浦勇輝(65分)、ウェズレイ・タンキ(85分)<警告>[大]谷内田哲平(12分)[今]新井光(86分)主審:小屋幸栄