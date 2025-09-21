【J1第30節】(ヨドコウ)C大阪 1-1(前半1-1)柏<得点者>[C]ルーカス・フェルナンデス(40分)[柏]細谷真大(25分)<警告>[柏]三丸拡(53分)観衆:18,938人主審:御厨貴文└柏はC大阪に追いつかれて2試合連続ドロー…最終盤の特大ピンチはGK小島亨介がビッグセーブ