Official髭男dismが、最新曲「らしさ」のライブ映像を公開した。本映像は、8月16日に出演した＜SUMMER SONIC TOKYO＞でのパフォーマンス映像で、「らしさ」初披露のステージとなっている。背面のLEDには歌詞をのせたアニメーション映像が映し出され、楽曲の疾走感と共に、競争の中での葛藤や挫折に抗いながら立ち向かうすべての人へのエール、讃歌となる歌詞が心震わせる映像となっている。◾️「らしさ」2025年8月6日