黒夢が、開催中のZeppツアー＜CORKSCREW 2025＞の最終日である愛知・名古屋公演でこのツアーの追加公演を発表した。ライブの詳細や今後の情報は、黒夢のオフィシャルXをチェックして欲しい。また、メジャーデビュー記念日にもあたる2月9日に東京ガーデンシアターにて行われた、黒夢10年ぶりの復活ライブ＜CORKSCREW A GO GO! SAINT MX XXXX XXXX＞を収録したBlu-rayも現在発売中だ。「少年」「Like@Angel」他、当日演奏された全21