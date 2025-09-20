Mカップ女性の壮絶な引越し準備に密着。Mカップが圧迫して段ボールを持てない、持ったまま廊下を通れないなどの苦労が明らかになった。【映像】Mカップ女性の白衣姿&引っ越し準備する様子9月19日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#3が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー