◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)男子4×100mリレー予選が20日に行われ、バトンミスで強豪が敗れる波乱が続出しました。1組目では、パリオリンピック金メダルのカナダが37秒85のトップで予選突破。2着アメリカも200m王者のノア・ライルズ選手を温存する中、37秒98で通過します。しかし、100mで金、銀と上位2人を出したジャマイカは、バトンがつながらず。パリオリンピックに続き、予選敗退となりました。2組目では