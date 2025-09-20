男子２０キロ競歩で７位入賞を果たした吉川＝国立競技場陸上の世界選手権東京大会第８日は２０日、国立競技場で行われ、神奈川県勢は、男子２０キロ競歩で初出場した吉川絢斗（サンベルクス、横浜中山中―中大付横浜高）が１時間１９分４６秒で７位入賞を果たした。日本競歩界に新たなホープが誕生した。男子２０キロ競歩で初出場の吉川が中盤から安定した追い上げを見せて７位入賞の快挙。「（レースプランを）うまくはめるこ