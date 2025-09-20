Nothing’s Carved In Stoneのライブは本当に気持ちがいい。17時を越えて、多少肌寒くなってきたが、クールダウンした空気が彼らの演奏の鋭さと呼応して、気持ちよさが増す。照りつける太陽の下よりも、今日のようなタイミングがベスト。演奏を聴いているだけでかなり楽しい。まず、オープニングナンバー「Freedom」でいうと、日向秀和(Ba)のベースプレイがいい。細かいところまで気が配られたフレージングにはニヤリとさせられた