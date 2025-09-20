３大会ぶりのメダルへ好発進だ。陸上の世界選手権８日目（２０日、東京・国立競技場）、男子４００メートルリレーの予選が行われ、日本は３８秒０７で２組３位。全体５位で２１日の決勝にコマを進めた。１走・小池祐貴（住友電工）、２走・柳田大輝（東洋大）が上位争いを演じると、３走・桐生祥秀（日本生命）も粘りの走りで４走・鵜沢飛羽（ＪＡＬ）へバトンをつなぐ。鵜沢は力強い走りでゴールに飛び込んだ。レース後の鵜沢