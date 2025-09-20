◆世界陸上第８日（２０日、国立競技場）男子１６００メートルリレー予選が行われ、２組目に登場した日本は２分５９秒７４で７着だったが、ライバルの失格により１つ繰り上がって６着となった。しかし各組３着＋４着以下タイム上位２か国による決勝進出を逃したことは変わらず。タイムは全体７位となった。日本の「マイル侍」は、１走は中島佑気ジョセフ（富士通）、２走は佐藤風雅（ミズノ）、３走は吉津拓歩（ミキハウス）