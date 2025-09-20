『SCPって何ですか？』（梨：原作・監修、三山高・ハチフン：漫画/一迅社）第3回【全8回】【漫画】『SCPって何ですか？』を第1回から読む漫画家のMとHは、一迅社・comicHOWL編集部から、「ネットで人気の共同怪奇創作サイト・SCP財団についての漫画を描いてほしい」と依頼を受ける。「SCP財団」について解説するパートをMが執筆し、「SCP」と思しき怪異が現れる原作付きのパートをHは作画する。しかし、そのネーム原作を誰が描いて