アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」で19日、＜オンスクリーン部門＞に正式招待されたNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の第1話＆第2話が世界初披露された。主演の小栗旬、ハン・ヒョジュ、月川翔監督が登壇し、両主演がそろって公の場に登場するのは今回が初めてとあって、約300人の観客が詰めかけた会場は熱気に包まれた。【動画】Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』予告映像本作は、人に触れられない秘密を抱