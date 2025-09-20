¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤ëÎäÅà¥Þ¥°¥í¤¬¡¢º£¡ÖÅÅÎÏÄ´À°¡×¤ÎÀÚ¤ê»¥¤Ë¡£ÎäÅàµ¡¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤â¸ËÆâ²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡ÈÊÝÎäºÞ¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤ë»î¤ß¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»þÂå¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥Þ¥ó¥É¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤ÎÏ¢·È¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È²ÄÇ½À­¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢£¶Ë´¨¥Þ¥¤¥Ê¥¹60¡î¤ÎÀ¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÎäÅà¥Þ¥°¥íÁÒ¸Ë ÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô¤ÎÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¡Ö¥·¥º¥ª¥«¥³ー¥ë¥É¥¹¥È¥ìー¥¸