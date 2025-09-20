J１の29節時点で、首位の京都と同じ勝点55で２位の鹿島は９月20日、J１第30節で浦和と敵地で対戦した。14分、相手GKのパスミスを見逃さなかった鈴木優磨が無人のゴールに蹴りこみ、鹿島が先制に成功する。以降は追加点を狙いながら、浦和の反撃には強度の高い守備で対応。GK早川友基のビッグセーブも際立った。後半はスコアボードが動かず、鹿島がそのまま１−０で逃げ切った。 同時刻に行なわれた京都対清水は１−０