アトレティコ・マドリーは18日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第1節でリヴァプールとアウェイで対戦。2-3で惜しくも敗れた。試合終盤には、ディエゴ・シメオネ監督がリヴァプールのサポーターと口論に発展。退席処分を受けるトラブルが発生した。同監督は試合後に「私の行いを後悔している。我々はそのような反応をするべきではない立場にある」としたうえで、「試合中、ホームファンにずっと侮辱されていた。我々