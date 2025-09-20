金原ひとみさん＝武藤奈緒美撮影この気持ち、どう言葉にしたらいいの？小説家やシンガーソングライターなど言葉のプロとともに表現のヒントを探るテレビ番組「わたしの日々が、言葉になるまで」（Eテレ、毎週土曜20：45〜21:14）。「好書好日」では、放送された言語化のコツなどをより深く味わえるよう、出演者のオリジナルインタビューを掲載します。今回は、『蛇にピアス』で芥川賞を受賞し、その後も数多の文学賞を総ナメ。