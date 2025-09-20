女優・輝（きい）有子が２０日、東京・渋谷のユーロスペースで行われた映画「蘭島行」（鎌田義孝監督）の初日舞台あいさつに共演の木村知貴、足立智充と出席した。北海道・小樽を舞台に、運に見放された男（木村）が天涯孤独の女（輝）、何年も会っていなかった弟（足立）と過ごす数日間が描かれる。輝は、今作で初のヒロイン役に抜てきされ「演じた真紀は全然しゃべらない役で、（共演陣とは）役の関係性を考えて現場でもなれ