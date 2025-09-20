元ＡＫＢ４８のタレントで実業家としても活躍する小嶋陽菜が２０日に自身のＳＮＳを更新し、ドレス姿を披露した。インスタグラムに「秋めいてきたので．．ローズのカラードレス」とつづり、深みのあるローズカラーで、肩を出したロングドレス姿を披露した。また、茶髪、色白な肌なども相まって、大人っぽく上品な印象を受ける。この投稿にファンからは「こじはる素敵」「秋を感じるコーデ」「ローズも秋っぽくて大変よき」