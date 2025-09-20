◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節京都０―１清水（２０日・サンガＳ）首位の京都は、ホームで清水を迎えたが、１１試合ぶりの無得点で、黒星を喫した。５月３１日のＦＣ東京戦から続いていたＪ１でのクラブ無敗記録は１０試合（７勝３分け）でストップ。鹿島が勝利したため、２位陥落となり、引き分けの柏と勝ち点５５で並んだ。前半１２分、清水にＰＫを与えてしまうが、シュートはクロスバーに阻まれ、ピンチを切り抜けた。