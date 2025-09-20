北海道限定販売で大きな話題を呼んだ「シマエナガぷるぷるみるくぷりん」。SNSでは「かわいすぎる！」「全国で買いたい！」と熱い声が続出していました。その人気を受け、ついにネット通販が決定♡ 北海道に行かなくても全国から購入できるようになり、SNS映えも間違いなしのスイーツとして注目を集めています。おうち時間にぴったりのご褒美スイーツをチェックしてみて♪ シマエナガぷるぷるみるくぷりんの魅力