俳優の有村架純さん（32）が19日、都内で行われたスマートフォンの発売イベントに登場。高校2年生のときに迎えた人生の転機について語りました。新機種の数字にちなんで、『17』にまつわる思い出を聞かれた有村さんは「17は自分が事務所に入った年齢ですかね。なのでオーディションを受けてから合格して、すごくガラッと心が変わった瞬間」と回答。続けて「17歳ってちょうど進路を決めないといけない高校2年生のタイミングで。この