私（スズキノリコ、48歳）は幼い頃に両親を亡くし、施設で育ちました。外資系企業で仕事に励みながら不動産投資で資産を構築したのち、45歳で早期退職。その後夫（ヒロナリ、50歳）と結婚し、郊外へ転居しました。すると義妹（ユミ、42歳）から旦那さん（アツキ、45歳）の母（カガワ、79歳）が近所に住んでいるので世話してほしいと頼まれたのです。私がカガワさんの世話を拒否すると、義妹や義母（ユリエ、75歳）から「専業主婦な