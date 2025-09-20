「こんなリアルなパン初めて見た」物語も佳境を迎え、盛り上がりを見せるNHK連続テレビ小説「あんぱん」。最終回を前に出演俳優が劇中で登場したアイテムを公開した。15日から放送された第25週「怪傑アンパンマン」では、柳井嵩(北村匠海)が描いた漫画がミュージカル化された。その劇場にヤムおんちゃんこと屋村草吉(阿部サダヲ)が届けたのが?アンパンマンぱん?。放送後に音楽家･いせたくやを演じている「Mrs. GREEN APPLE」