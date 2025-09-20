京大大学院の藤井聡教授が、18日に配信されたTOKYOMXのYouTubeチャンネルに出演し、自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）に出馬する小泉進次郎農相（44）の印象を語った。出演中の同局「東京ホンマもん教室」の番外編動画。安倍晋三政権で内閣官房参与を務めたことがある藤井氏は、小泉氏とも交流があったという。「冒頭で申し上げておくと、進次郎さん、凄くいい人です。どっちかというと、好きって言っていい。楽し