元Ｋ−１世界王者でレジェンド格闘家の魔裟斗が１７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「魔裟斗チャンネル」を更新した。この日は「妻のパーソナルトレーナーをスパルタでやっています」と題した動画を公開。「今日は女性ゲストが、美女が来ています」と妻で女優・矢沢心を紹介した。魔裟斗は、タイトル通り、真剣モードで矢沢を指導した。矢沢は「やっぱり、こうやってちゃんと（夫に）見てもらってるっていうのはありがた