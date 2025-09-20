20日午後、長野市の戸隠神社の参道で、観光客など11人がキイロスズメバチに刺されました。 20日午後3時前、長野市の戸隠神社奥社の参道で「ハチに刺された」との通報が消防に相次ぎました。消防によりますと、観光客など11人がキイロスズメバチに刺され、親子を含む男女4人が市内の病院に運ばれました。搬送時、4人は、会話はできていたということです。 観光客は「ハチ注意の看板があちこちにあってちょっとそれは心配だな