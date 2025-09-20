結婚は対等なふたりが協力してこそ成り立つもの。けれどどちらかが相手を見下し、平等を忘れたとき、夫婦関係は音を立てて崩れていく。怖いのは――その“本性”に気づくのが結婚した後だということ…。■大好きな人からプロポーズ！■人生で一番幸せなとき■義両親に挨拶へ■いきなり暗雲が立ち込め…香澄は大好きな恋人・晋太郎からプロポーズを受け、幸せの絶頂にありました。義両親への結婚のあいさつの日も、穏やかそうな人柄