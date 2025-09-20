竜巻による甚大な被害が出た牧之原市では20日から、り災証明書の交付が始まりました。9月5日、国内最大級の竜巻が発生し多くの被害が出た牧之原市では、り災証明書の申請が1169件に上っています。一方で、14日までに被害認定調査を終えた被災者に対しり災証明書の交付が20日から始まり、会場には生活再建への相談窓口も開設されました。（被災者）「全壊だったのでいろんな支援が受けられるし、職員さんからも親切にしてもらえるん