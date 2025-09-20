櫻坂46の公式Xが20日、新規投稿を行い、謎に満ちた内容がファンの間で話題となっている。【動画】どういう意味？櫻坂46公式Xが謎の投稿投稿されたのは、さまざまな数字が次々に表示されるGIF動画のみで、説明文は一切なし。その意味深な演出に、ファンの間では考察が広がっている。櫻坂46は、8月24日に行われた「5th TOUR 2025 “Addiction”」ツアーファイナルで、13thシングルを10月29日にリリースすることを発表。また