◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節川崎０―１ＦＣ東京（２０日・Ｕ等々力） ＦＣ東京にとって、川崎との「多摩川クラシコ」は４連敗中。２４年以降の最近３戦は０―３と一方的に敗れていた。試合はＦＣ東京が前半２３分に先制した。左ＤＦ長友が持ち上がると、前方のＭＦギリェルメにパス。クロスはファーに流れたが、拾ったＦＷ長倉が右からクロスを上げ、ゴール前でフリーになっていたＭＦ遠藤が頭で決めた。１７日の