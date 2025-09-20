※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫が家に義妹を連れ込んでいることを知った妻。お隣さんとともに、夫が”在宅勤務”している部屋へと乗り込むことに。対面した義妹は動揺するどころか「親戚が家にいる、ただそれだけ」と言い逃れようとします。そんな義妹の手を妻は振り払い…？決戦！