こんにちは、日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。今回は、大人気野球ゲーム“「パワフルプロ野球」シリーズ”の世界をドラマ化した『パワプロドラマ 2025 ー平凡な新社会人の俺がサクセスした話ー』で初脚本に挑むニッポンの社長・辻皓平さんにインタビュー！ ©️ABCテレビ 前編の今回は、「ダブルインパクト漫才＆コント二刀流No.1決定戦2025」(日本テレビ系)で優勝する約1