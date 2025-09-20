【その他の画像・動画等を元記事で観る】 チャンネル登録者数290万人を誇る人気YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」が、2026年2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて、初のイベント『佐久間宣行のNOBROCK TV LIVE2026 ～一夜限りのアイドルやります解散ライブ！～ (仮)』を開催することが決定した。 ■人気プロデューサー佐久間宣行が仕掛ける一夜限りのアイドルライブ！ 元・テレビ